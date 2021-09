La producción de “Transformers: The Rise of the Beasts” empezará su trabajo en Machu Picchu, Cusco, desde este 7 de septiembre, fecha en el que rige su permiso para las grabaciones. En la víspera, dos aviones chárter llegaron al aeropuerto Alejandro Velasco Astete con todo el staff de producción, dirección, acomodaciones y demás.

El rodaje de la cinta contará con la aparición de lugares icónicos como la Plaza Mayor de Cusco y Machu Picchu. Diversas personas, entre estadounidenses, canadienses, brasileños y de otras nacionalidades, llegaron a las instalaciones del Hotel Monasterio en el centro de Cusco, de donde partieron la mañana del martes rumbo a Machu Picchu.

Entre las personas que destacan en la producción están los nombres de Anthony Ramos y Dominique Fishback, actores que protagonizarán la séptima entrega de la conocida saga Transformers.

“Nosotros trabajamos en sonido, somos de Canadá, yo ya estuve el año pasado en Perú, en Machu Picchu, y me gustó mucho... Sólo puedo hablar un poquito, no puedo contar la historia, buen día”, declaró un miembro del equipo de producción al diario Correo.

GRABARÁN EN DISTINTAS PARTES DE MACHU PICCHU

En declaraciones a este Diario, Darwin Baca, alcalde de Machu Picchu, señaló que la dirección de la película tiene permiso desde el 7 de setiembre para comenzar con el trabajo de filmación de las escenas que corresponden en distintos puntos de Cusco.

Es por ello que todo el grupo que arribó a Cusco, abordó hasta 40 vehículos de la productora Apu a fin de trasladarse hasta Ollantaytambo y viajar a Machu Picchu, donde primero se haría un estudio de locaciones y acondicionamiento, antes de rodar escenas con los actores principales.

Desde el anuncio por parte del director de cine, Steven Caple Jr. sobre la grabación de secuencias en Cusco y Machu Picchu, el interés nacional e internacional se centró en estas localidades, que ya se sacuden por el arribo de personal, equipo y hasta vehículos que formarán a ser parte de la nueva entrega de Transformers.

Es así que días atrás se filtraron vídeos acerca del traslado de cuatro camiones transportando hasta cinco vehículos para la grabación de la película. Los internautas compartieron imágenes del paso del convoy en la ruta Lima - Apurímac - Cusco, y finalmente, luego de un largo viaje, las unidades, que serán el delirio de grandes y chicos en la pantalla gigante, ya ‘descansan’ en un hangar de la Ciudad Imperial.

Se supo que escenas de Transformers: ‘The Rise of The Beasts’ serán filmadas en la Plaza Mayor de Cusco, Ollantaytambo, Machu Picchu y Abra Málaga, lugares que serán cerrados al tránsito en lo que duren las grabaciones.

