Después de una exitosa e inolvidable primera edición, y a pedido del público, se confirmó para el sábado 19 de diciembre en Costa 21, la segunda edición del concierto que generó la locura en Lima, la “Trilogía Salsa 90’s” con “Ex Salserín el reencuentro”, “Ex Adolescentes y “Salsa Kid’s”.

El espectacular concierto, que el pasado 14 de agosto causó furor y nostalgia, traerá de regreso los más grandes momentos vividos, uno de los más impactantes que disfrutará el público, será ver a sus cantantes favoritos juntos para cantar en el mismo escenario sus grandes éxitos, teniendo así un final para la historia de la música latina.

Otra gran noticia, es que ya se confirmó que “Trilogía salsa 90’s” llegará por primera vez a las ciudades de Arequipa y Trujillo.

Los “Ex Salserin el reencuentro”, “Ex Adolescentes” y “Salsa Kids” regresan al Perú después del apoteósico evento que hizo sold out con sus mejores éxitos musicales para hacer bailar y gozar a sus miles de fans. Estas grandes voces de la salsa juvenil que marcaron a toda una generación se vuelven a reunir en un mismo escenario para tres noches muy especiales.

“La Trilogía de la Salsa 90s” (solo éxitos) tendrá nuevamente a los protagonistas de una cartelera de lujo. Los ex Salserín el reencuentro con René Velasco, Leonardo Patiño y José Félix al igual que el reencuentro de los ex Adolescentes con las voces maravillosas de Néstor Rivero, Wilmer Lozano y Armando Davadillo, en tanto Salsa Kid’s con sus talentos Omar Rodríguez, Jomy Colón y Louis Quintero seguirá celebrando en Perú sus 35 años.

El concierto del próximo 19 de diciembre será un espectáculo para revivir las grandes épocas noventeras, en la que todos los seguidores y fans recordarán con nostalgia grandes éxitos como “De sol a sol”, “Yo sin ti”, “Virgen”, “Clase social”, “La magia de tus 15 años”, entre otras que los harán bailar y disfrutar de principio a fin.

Cabe resaltar que la preventa de entradas, de 2x1, se inició con un gran éxito con más de 10 mil entradas vendidas en tiempo récord. Va hasta el lunes 14 de septiembre o hasta agotar stock a través del portal de Teleticket (https://teleticket.com.pe/trilogiasalsa90s2). En tanto la venta de entradas para Arequipa y Trujillo se anunciarán muy pronto.