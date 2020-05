Tula Rodriguez le dio un jalón de orejas a Mayra Goñi y Amy Gutiérrez por su distanciamiento mediático. Como se sabe, Mayra Goñi se sintió incómoda por un comentario que hizo la salsera sobre Nesty, lo que provocó una ‘pelea’ entre ambas.

La conductora de “En Boca de Todos” opinó sobre el reciente escándalo de la farándula y mandó un contundente mensaje que muchos interpretaron como una indirecta para Amy Gutiérrez.

“También muchas cosas se dice y en el fondo casi todo es mentira. Lo importante es que Nesty está con su novia y está con quien quiere estar. Nadie quita a nadie”; comentó en vivo.

Luego de presentar un informe sobre este caso, agregó: “Amy merece todo el respeto del mundo porque el talento que lo tiene y de sobra. Mayra es muy talentosa y lo vemos en “Te volveré a encontrar”, Nesty aún no ha dicho nada pero es un muchacho que merece respeto”.

Tula Rodriguez opina sobre Mayra Goñi - ojo

¿Cómo comenzó la pelea entre Mayra y Amy G?

Goñi reveló que rompió su amistad con Amy, luego de que ella declarara que podría darse un beso con Nesty si ‘fluía’ en el escenario.

"Los de la producción me preguntaron qué haría si les mandaban darse un beso al final de una canción y, como soy actriz, les respondí que si ameritaba podían hacerlo porque son profesionales (...) Después les preguntaron a ellos, y fue ella quien dijo ‘yo soy profesional y si me mandan normal, y si no me mandan pero fluye en el escenario, también’. Eso me incomodó porque siendo mi amiga sostuvo ‘que le fluía’ con mi novio. Me rompió el corazón, me decepcionó...”, agregó Mayra en una transmisión en vivo.

Luego de varios dimes y diretes entre ambas, la cantante Mayra Goñi pidió disculpas a Amy:

“La semana pasada Amy y yo conversamos, aclaramos la situación, nos pedimos disculpas, y dijimos que era la ultima vez que íbamos a hablar del tema que ya todo estaba cerrado porque esta cosas nos perjudica y no nos benefician en nada. Pensé que el tema había quedado cerrado, luego me sorprendió verla declarando en un programa de televisión. No la juzgo, respeto su decisión”.