La ex chica reality Sully Sáenz fue entrevistada esta tarde en el programa “En boca de todos” para comentar detalles del diagnóstico de su hijo Marchello, quien perdió la audición en un oído y fue trasladado rápidamente a Canadá para ser operado.

Tras las declaraciones de Sully Sáenz, Tula Rodríguez reveló por primera vez que su hija pasó por una situación similar. De hecho, contó que Valentina fue operada durante 14 horas:

“Esta es una etapa seguramente y el día de la operación vas a estar con el corazón en vilo. Yo lo he pasado, son detalles que tampoco he venido contando, y también lo he pasado, fueron 14 horas”, dijo Tula Rodríguez.

Aunque la conductora no precisó cuál fue el diagnóstico de su hija, explicó que Valentina es una niña completamente normal tras su operación.

“Y pasa el tiempo, hoy mi niña -no es el mismo diagnóstico de tu hijo (Marchello), es verdad- pero Valentina va a un colegio regular, le va super bien, es una niña amorosa y de verdad que termina valorando los pequeños grandes detalles”.

Asimismo, Tula Rodríguez le mandó fuerza a Sully Sáenz y le aseguró que todo mejorará cuando su hijo sea trasplantado: “Y efectivamente cuando ella... cuando tu hijo se ponga el audífono va a sentir de que se le abre el mundo y la mejor terapia de eso es el amor de papá y el amor de mamá”.

Por su parte, Sully Sáenz le agradeció y contó que ya había hablado en privado con Tula pues habían pasado por situaciones similares.

Tula Rodríguez revela problema de salud de su hija - diario Ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Sully Sáenz revela que su hijo perdió la audición

Sully Sáenz - diario OJO