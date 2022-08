El periodista deportivo Erick Osores invitó a su expareja Tula Rodríguez a su programa de YouTube y la conductora aceptó la invitación. Así lo confirmó la propia Tula en diálogo con América Espectáculos.

“¡Me ha retado, Erick! No has visto, ahora te lo paso, me ha retado para que vaya a su programa, me dice ‘Rodríguez, vas’, me ha mandado un video”, contó Tula Rodríguez, quien le dijo “atrevido” al periodista deportivo.

“Yo le digo pon fecha, (le responde) ¿estás segura?”, relató. “Pero somos amigos, él ha sido en algún momento parte de mi vida personal, pero somos amigos ahora, él tiene sus hijos, yo tengo la mía, o sea, no hay nada”, explicó la conductora.

“Es que a la gente también le gustan esas historias de amor no concluidas, como que se pueden retomar en algún momento”, le dijo el reportero.

Entre risas, Tula Rodríguez aseguró que no existe esa posibilidad: “¡Pero es que él no es Ben Affleck, pues! ¡Ni yo JLo! Yo no soy JLo ni él es Ben Affleck”. Según la conductora, Erick Osores “se bota como agua sucia”.

De otro lado, Tula Rodríguez se refirió a su regreso a la animación de eventos: “Hago pocos eventos, la verdad, pero hay eventos especiales donde me jalan, donde el folclor, un poco de cumbia, rico ¿no? De vez en cuando eso que te das tu baño de popularidad que te alimenta, rico, tú sabes que yo soy bien chamba y ahí estoy, si hay trabajo, yo feliz”.

Fuente: América Televisión

