La conductora Tula Rodríguez sorprendió a propios y extraños al confesar que su hija Valentina está enterada de la historia que su padre, el fallecido productor Javier Carmona, tuvo con Gisela Valcárcel.

Aunque no mencionó a la ‘señito’, Tula Rodríguez dio a entender que se trataba de ella al recordar que una amiga de su hija le habló del anterior matrimonio de su padre.

“Valentina siempre recuerda la conversación que papá hizo con ella al respecto porque una amiguita le dijo ‘tu papá ha estado con la señora de tal color de pelo’ y Valentina ‘¿qué?’”, comentó Tula Rodríguez en América Espectáculos.

La conductora de ‘En boca de todos’ comentó que Javier Carmona explicó a su hija cómo ocurrió todo: “Yo le dije ‘mi amor, usted vaya a hablar con su padre’ y recuerdo claramente que Javier le dijo ‘claro que sí, princesa, vamos a conversar’. Ella tendría 7 años y se sentó y mira esto (...) no quiero dar detalles pero ‘yo estaba viviendo con la abuela y de ahí hubo la fiesta y el clic’”.

“Valentina sabe la historia”, indicó Tula Rodríguez, para luego pedir al público que dejen de inventar: “No inventemos, no hagamos historias, de verdad, mi único consejo sí, de buena onda, es no inventes con tus boca lo que tus ojos no ven”.

“Es muy fácil botar veneno y no sabes qué hay detrás, yo me dedico solo a mi hija y si algún día me volvería enamorar, porque soy humana, porque soy mujer, será en el momento que toque”, sentenció.

Fotos y videos: Instagram Tula Rodríguez | Instagram Gisela Valcárcel | América TV

