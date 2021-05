La conductora Tula Rodríguez fue sorprendida por su hija Valentina y por su padre Pedro Rodríguez, mejor conocido como ‘Don Tulo’, durante el programa “En boca de todos”.

Se trató de un detalle por el Día de la Madre, que se celebra este domingo 9 de mayo. Al ver a su padre y a su hija, Tula Rodríguez se conmovió hasta las lágrimas.

“Tu mamá que está en el cielo y yo que estoy acá, hijita, ten la seguridad que queremos que el Día de la Madre la pases con salud, con felicidad y con familia, hijita, quizás me he salido del protocolo pero te lo digo: tu madre va a estar muy contenta si tú vas a pasarla bien con la salud y también recordándola a ella, como todos la recordamos”, dijo ‘Don Tulo’ a su hija.

Tras las palabras sobre doña Clarita, la madre de Tula Rodríguez, la conductora se mostró conmovida y agradeció a su papá y a su hija por apoyarla en este difícil momento de su vida.

“Aquí me tienes parada porque tú eres mi papá y tú me formaste y la que está en el cielo me formó (...) les agradezco porque cuando llego a casa ustedes me esperan con los brazos abiertos, porque cuando llego agotada ustedes están ahí porque cuando estoy un poco triste, porque soy humana, ustedes están ahí”.

Además, Tula Rodríguez prometió pasar un buen Día de la Madre con su familia: “Yo te dije que voy a estar bien, que vamos a estar juntos y que esa niña que está ahí, que es mi tesoro, necesita una mamá fuerte. Te amo, hija”.

Fotos y videos: América TV

