Tula Rodríguez se encuentra en plena preparación para su esperado regreso a la televisión peruana. Después de la cancelación de dos programas exitosos como ‘En Boca de Todos’ y ‘Emprendedor Ponte Las Pilas’, Tula no ha perdido tiempo y está lista para sorprender a su audiencia con un emocionante proyecto llamado Bueno, Bonito y Bravazo.

“Claro, tener trabajo es una bendición, partiendo por ahí. Segundo, haciendo cosas sanas, tranquilas, es bonito. Yo tengo mucho agradecimiento, yo ya venía haciendo temas sociales con comedores sin imaginar que en algún momento me llamarían para hacer algo en tele, estoy muy contenta”, expresó Tula Rodríguez para Diario Ojo.

Luego continuó con: “en este caso, son comedores populares los que van a cocinar, ellas ya cocinan, ya tienen ese instinto de mamá, de supervivencia, de alimentación. En este caso, es ayudar a miles de comedores populares que se sostienen alimentando (...) qué rico, que ellas (las mamás), puedan hacer una competencia completamente sana, donde no hay conflictos, donde hay ingenio, porque nosotros le damos un presupuesto para que vayan al mercado para que tengan una compra ideal, tenemos un jurado. Todo lo que cocinan, es destinado a lugares vulnerables”.

Tula también se refirió a las posibles críticas que puedan surgir con el estreno del nuevo programa, pues en redes sociales ya están comparando a Bueno, Bonito y Bravazo con El Gran Chef Famosos de Latina.

“A estas alturas de mi vida no me va a preocupar una crítica, he pasado tanto, que la verdad, todas mis cosas siempre las dejo abiertas (...) yo ni las borro, porque pensar en lo malo”, contó Tula.

Cabe mencionar que Bueno, Bonito y Bravazo es un concurso culinario, al igual que El Gran Chef Famosos, pero ambos espacios no competirán entre sí porque no comparten el mismo horario. Además, Tula aclaró que las protagonistas son cocineras de comedores populares y no personajes públicos.

El nuevo espacio televisivo, que contará con la conducción de Tula, se estrenará el lunes 2 de octubre por la señal de TV Perú.

