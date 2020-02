La conductora de “En boca de todos”, Tula Rodríguez, no fue ajena a comentar el tan polémico tema de las demandas y problemas entre Melissa Klug y Jefferson Farfán. Y es que la presentadora salió en defensa de los niños, quienes son los más perjudicados en estos dimes y diretes.

“Son temas tan delicados. Yo creo que a veces el hecho de desacreditar a las personas, ya se el papá o la mamá, no nos damos cuenta que es dañar a los hijos, porque no creo que a ellos les guste escuchar que ‘mi papá es un mal padre o que si mi mamá le gusta el trago y no está conmigo’. A la hora de defendernos no nos damos cuenta que esas defensas es afectar a nuestros hijos", manifestó.

La exvedette no dudó en pedirles a la ‘Blanca de Chucuito’ y a la ‘Foquita’ que velen por el bienestar de sus hijos y dejen los ataques de lado.

“No podemos cargar a nuestros hijos porque ellos viven su mundo. En su mundo, su papá es su héroe y su mamá es la mujer maravilla. Por favor, no desgastemos en atacarnos porque el mundo de estos dos angelitos se está desbaratando”, expresó.

Tula Rodríguez sobre Foquita y Melissa - Ojo (Video: América TV)

