La gira que viene cumpliendo el Grupo 5 por Europa está siendo todo un éxito, con llenos totales en cada una de sus presentaciones. Una de las ciudades a las que ha viajado por primera vez como parte de este tour es Londres. ¿Pero quién ha estado detrás de la organización de esta presentación en la capital de Inglaterra? Nada más y nada menos que una peruana.

En esta nota conoceremos a Wendy Inocente Minaya, la mujer que hizo posible que la comunidad peruana en Londres disfrute de una noche de cumbia, a local lleno, con la agrupación de Monsefú, el Grupo 5.

Una fan en París

Todo comenzó hace dos años, cuando Wendy, con sus casi 9 meses de embarazo, viajó de Londres a París con un grupo de amigas para asistir a un concierto del Grupo 5. “El espectáculo fue fantástico, la escenografía, el show, las luces, hermoso todo. Cuando ellos estaban en esa gira yo traté de hacer contacto con el manager, pero no se dio”, cuenta Wendy, quien llegó a Italia a los 8 años junto a su familia, pero por estudios viajó a Londres donde actualmente radica.

Christian Yaipén junto a Wendy Inocente Minaya, en Londres. FOTO: Álbum personal de Wendy Inocente Minaya.

Ese encuentro en París con la orquesta de cumbia sembró en Wendy la ilusión de llevar a la agrupación hasta Londres, ciudad donde vive junto a su esposo, sus tres hijos, su madre, hermana y sobrino; y dirige una asociación que apoya a los migrantes.

“Esta vez que supe que estaban de gira (por Europa), hice de todo para encontrar un contacto que me permita acercarme a ellos. Un familiar le dio mis referencias, porque también Grupo 5 tiene que ver que la persona que los traiga sea una persona seria. Cuando los contacté por primera vez me dijeron que ya todas las fechas las escogieron”, cuenta nuestra compatriota.

Grupo 5 se presentó el jueves 18 de junio en Londres en concierto con un SOLD OUT. FOTO: Instagram del Grupo 5

Pero eso no frenó a Wendy en su anhelo de llevar la mejor cumbia del Perú a la comunidad peruana en Inglaterra. “Como venían por dos fines de semana, le propongo a Jimmy Yaipén ¿qué te parece un jueves? Y me dice, cómo va a ser un jueves. Yo le digo, créelo un jueves en Londres, déjalo en mis manos. No te preocupes. Si la comunidad te quiere ver, así sea jueves te va a venir a ver”, relata Wendy, quien esperaba convencer a Jimmy de que el grupo se presente en la capital de Inglaterra por primera vez.

“Le puse la duda. Me dijo, lo voy a pensar, si está libre, puede ser. Yo creo que ellos no tenían imaginado venir a Londres. No lo tenían en su agenda. Le dije, probemos, y al final se dio”, narra Wendy, con la emoción de haber logrado uno de sus más grandes sueños.

Trabajo con migrantes

Wendy viajó desde Italia a Londres para estudiar inglés y una maestría en cinematografía. Al finalizar sus estudios comenzó a trabajar con la comunidad de migrantes. “Recién graduada comencé a salir a los negocios peruanos, latinos, a ofrecerle mis servicios, si querían un video promocional. Al final conocí a toda la comunidad y sus problemas. Vi que había una necesidad muy grande, que la comunidad de migrantes necesitaba apoyo en diferentes áreas sociales, legales, bancos de comida, actividades para niños, jóvenes”, detalla.

Wendy Inocente Minaya dirige la UK Latin Community CIC, una asociación que apoya a los migrantes. Gracias a este trabajo ganó el premio a Mejor Negocio Comunitario 2026 en el municipio de Greenwich – Londres. FOTO: Álbum personal de Wendy Inocente.

Fue así que decidió formar UK Latin Community CIC, una asociación de la que es directora y desde donde impulsa iniciativas que, hasta el momento, han beneficiado a más de 300 familias con distribución de alimentos y han ofrecido actividades gratuitas a más de 1500 niños desde 2023.

Con su asociación, hasta el momento, han beneficiado a más de 300 familias con distribución de alimentos y han ofrecido actividades gratuitas a más de 1500 niños desde 2023. FOTO: Álbum personal de Wendy Inocente.

Wendy también dirige el medio digital ULatin TV, espacio donde lleva más de seis años promoviendo la cultura peruana, las danzas y el trabajo social.

Wendy también dirige el medio digital ULatin TV, espacio donde lleva más de seis años promoviendo la cultura peruana, las danzas y el trabajo social. FOTO: Álbum personal de Wendy Inocente.

A lo largo de su trabajo, Wendy ha sido seleccionada como una de las 53 peruanas destacadas en el mundo representando a Londres y ganadora del premio a Mejor Negocio Comunitario 2026 en el municipio de Greenwich – Londres.

El concierto

Luego de convencer a Jimmy Yaipén de presentarse en Londres. La agrupación acordó con Wendy dar un concierto el jueves 18 de junio en el Gracepoint. Fue un lleno total.

“Nosotros abrimos la venta de entradas y en dos días la zona uno, que podemos llamar VIP, se agotó; la zona 2, casi la mitad también se fue en dos días. Los primeros en estar sorprendidos con la acogida del público en Londres creo que fueron ellos, el propio Grupo 5”, recuerda nuestra compatriota.

“Es un esfuerzo enorme. El día que salieron las entradas yo estaba rogando, y cuando ya veía que las entradas salían dije, ¡ay, gracias! Ya estaba más tranquila. Es una inversión grande”, detalla.

Sin duda, un nuevo mercado de fanáticos del Grupo 5 se acaba de abrir y seguramente vendrán más presentaciones. “La idea de traer al Grupo 5 a Londres es para que se integre más acá la música peruana. La cumbia del Grupo 5 es espectacular, merece también llegar a medios locales de acá, por qué no una BBC, que se pregunte quién es Grupo 5”.