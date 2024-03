Tula Rodríguez se pronuncio sobre la salida de Gisela Valcárcel de América TV y descartó considerarse la ‘reina del canal’.

“ Yo no soy reina de nada hermana, yo soy una empleada que me han llamado... ”, sostuvo la exvedette a Trome.

En ese sentido, Tula dijo que todos tienen derecho de escuchar propuestas de otros canales, como lo está haciendo la ‘Señito’.

“ Que haya oportunidad de trabajo en otros canales está bueno... no tengo nada qué decir ”, manifestó.

Además, la exvedette habló sobre la competencia con el programa de Magaly Medina y aseguró que “no compite con nadie”.

“Esto es ficción, el chisme es rico, a cualquiera le gusta, muchas veces he cambiado de canal no voy a decir que no y ahora con todo lo que ha pasado, te desconectas con el chisme, pero creo que esta es una opción completamente diferente”, expresó.

