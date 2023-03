Con el anuncio de que los principales cómicos ambulantes volverían a la televisión, con el programa llamado, ‘Jirón del humor’, muchos fanáticos del humor de las calles se emocionaron, pero no todos estuvieron de acuerdo y Tulio Loza fue uno de los que está en contra de ello.

El icónico comediante peruano, Tulio Loza, decidió mostrarse en contra del retorno de los cómicos ambulantes a la televisión y lo dejó en claro en una entrevista para el diario ‘Trome’: “No lo veo apropiado el regreso. Pienso que el humor está bajando de nivel, tampoco quiero ser malo con los ambulantes porque es su fuente de trabajo, pero no es para que los hagan estelares ni le den horario ‘Prime Time’”.

El principal motivo por el que Tulio Loza no ve con buenos ojos a los cómicos ambulantes en la televisión, sería por su formación profesional y el contenido que dan: “Son ‘Chabacanos’, se ponen ‘panties’ rotas, no son prolijos y no son actores profesionales [...] Ojalá que contraten a un profesional y que los dirija bien porque tendrán gente que los verá tras su aparición en televisión. Necesitan dos o tres actores de peso para que le dé soporte al programa”.

