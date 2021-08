La actriz peruana Verónica Montes reveló en la primera emisión de “La casa de los famosos” un secreto que tenía bien guardado. En una conversación con la modelo Kimberly Flores, Montes dio a entender que mantiene una relación con el protagonista del “Señor de los Cielos”, Rafael Amaya, causando gran sorpresa entre los espectadores.

El nuevo reality show de Telemundo tiene toda su instalación cubierta por más de 50 cámaras y 60 micrófonos, que están perfectamente ubicados para que ni una sola palabra dicha en su interior pase desapercibida; es así como lograron capturar el momento en que las jóvenes creían estar manteniendo una conversación en secreto.

La actriz de 31 años le confesó a Flores que mantiene un vínculo cercano con Rafael Amaya (Foto: Telemundo)

¿QUÉ DIJO VERÓNICA MONTES?

La actriz de 31 años le confesó a Flores que mantiene un vínculo cercano con Rafael Amaya. Si bien no confirmó tener una relación romántica, sus palabras dan a entender que existe algo más que una simple amistad.

“En el mundo nunca he sido celosa, solo con él”, señaló Montes, antes de añadir que el actor le advirtió que estaría pendiente de todos sus movimientos a través del programa: “Él me va a ver 24 horas. Me dijo: ‘Yo te voy a ver 24 horas, cabron*’”.

Así mismo, en otra parte del programa se observa en los subtítulos que la joven le dice a su compañera: “estoy saliendo con Rafael Amaya”, dejándola con la boca abierta. Esta noticia fue confirmada por la conductor del programa, Jimena Gállego, quien dijo que Montes le comentó algo similar antes de ingresar al reality.

“Estoy atando cabos porque la entrevisté antes de entrar a este show y ella me dijo: ‘Estoy hablándome y saliendo con alguien, pero nada serio’”, comentó Gállego.

¿CÓMO SE CONOCIERON RAFAEL AMAYA Y VERÓNICA MONTES?

Los actores se conocieron en el set de “El señor de los Cielos”, cuando la peruana ingresó al elenco para interpretar a Belén Guerrero de Aguilera, más conocida como “La Condesa”. Allí cautivó al público y también al personaje de Aurelio Casillas, quien quedó enamorado al verla salir de la piscina luciendo un sensual bikini rojo.

Debido a su evidente química en las pantallas, el público empezó a relacionarlos y fueron entrevistados innumerables veces para aclarar el tema; sin embargo, ambos negaron tener un romance, dejando tristes a sus fanáticos.

“Somos amigos, trabajamos juntos, es muy guapo y (estoy) muy contenta de haber trabajado con él”, aseguraba la popular ‘Condesa’, al igual que su colega.

Es poco lo que se sabe más allá de las declaraciones de la actriz, pues la pareja mantiene un perfil bajo en cuanto a sus relaciones personales. Como se recuerda, Amaya regresó recientemente a la escena pública, tras estar internado por seis meses en la Clínica Bajas del Sol, un centro de rehabilitación para adictos que tiene como propietario al mítico boxeador mexicano Julio César Chávez.

¿QUIÉN ES VERÓNICA MONTES?

Nacida el 17 de febrero de 1990, la actriz peruana de raíces españolas empezó en el mundo artístico a los tres años de edad, cuando fue imagen de diversas marcas y participaba en comerciales. Tiempo después estudió baile y actuación, para luego mudarse a Miami con su familia. En Estados Unidos continuó preparándose y participó en el concurso “Miss Belleza Latina”, llegando a ser finalista.

Si bien se hizo famosa por su papel en el “Señor de los Cielos”, también actuó en programas como “Amor comprado”, “Perro amor”, “Eva Luna”, “La piloto” y “Papá a toda madre”. Actualmente es una de las integrantes del reality “La casa de los famosos”, donde comparte junto a otras estrellas como Gaby Spanic, Pablo Montero, Alicia Machado, entre otros.