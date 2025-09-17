¡Buena noticia para los amantes de la salsa! Tras el gran éxito que vienen teniendo la primera fecha, “Una Noche de salsa 14” confirmó que habrá una nueva fecha para disfrutar lo mejor de la salsa mundial en un mismo escenario. Ahora el evento se llevará a cabo el viernes 27 de marzo y sábado 28 de marzo en el Estadio Nacional. Venta de estradas ya están disponibles a través de Teleticket y 20% de descuento con cualquier medio de pago.

Cabe precisar que entre la constelación de estrellas que ya están confirmadas para el megaevento tenemos a El Gran Combo de Puerto Rico, Oscar D’ León, Grupo Niche, La Sonora Ponceña, Willie Rosario y su Orquesta, Adolescentes Orquesta, Willie González, David Pavón, Nino Segarra, Los Hermanos Moreno, Viti Ruíz, Pipe Murillo con su tributo a Eddie Santiago, Rey Calderón, entre muchos más.

Con más de una década de historia, Una Noche de Salsa se ha consolidado como una referencia indiscutible en la industria musical latina, posesionándose como el mejor festival salsero de la región. Además de reunir a las leyendas de la salsa, el evento fortalece los vínculos entre Perú y la comunidad salsera internacional, convirtiéndose en una verdadera celebración de identidad y ritmo.

Una Noche de Salsa no es solo un concierto: es una celebración cultural y musical que ha trascendido fronteras y se ha ganado un lugar en el corazón del público latinoamericano.

El evento, que se ha posicionado como uno de los festivales salseros más importantes de la región, ha logrado consolidar un espacio de encuentro entre fanáticos, músicos y promotores, atrayendo a públicos de diversos países. La cita del próximo 27 y 28 de marzo de 2026 busca reafirmar este reconocimiento, sumando nuevas emociones y sorpresas a través del baile y el canto en vivo.