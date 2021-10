La influencer Samahara Lobatón celebró el primer año de su hija Xianna por todo lo alto. Y es que ofreció una majestuosa fiesta con temática de baby Disney el último viernes 15 de octubre.

La fiesta fue organizada por el reconocido planificador de eventos Yunko do Santos, quien compartió videos y fotos de su trabajo en las redes sociales.

A propósito, una usuaria intentó minimizar el trabajo de Yunko do Santos para burlarse de Samahara Lobatón. “¿Fue canje el cumpleaños? Así cualquiera”, escribió.

El planificador de eventos no se quedó callado y aclaró que él no trabaja con canje; en ese sentido, Samahara Lobatón sí le pagó para organizar la fiesta de su hija.

“¿Deseas que te enseñe los vouchers? Creo que no es manera de expresarse sin saber. Vengo programando esta fiesta dos meses. Y hacer una fiesta de esta magnitud solo se hace con efectivo... YUNKO NO HACE CANJE”, respondió el ex de Chris Soifer.

