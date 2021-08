El pasado domingo 22 de agosto, Christian Hudtwalcker y Sigrid Bazán protagonizaron una tensa discusión en vivo en la última edición del programa “Sin medias tintas”.

Luego de que el periodista cuestionara el proyecto de ley de Sigrid Bazán , el mismo que fue calificado de “porquería” por Rosa María Palacios , la parlamentaria se defendió con todo.

De acuerdo con Sigrid Bazán, ella sería la única congresista ‘atacada’ por los medios y los periodistas a diferencia de otros parlamentarios. Además, reprobó que se filtraran fotos de su vida privada para criticarla. Todo esto porque, según la exfigura de Latina, existiría una persecución contra ‘las mujeres de izquierda’.

“Yo no he dicho que soy víctima, sino que se le juzga de diferente manera, se habla de sus novios, de sus vínculos y nunca acusaciones. Tú me dices quiénes me juzgan y me pides una lista. ¿Quieres saber qué me han criticado? Han puesto mis fotos personales, tú, Beto Ortiz, Magaly Medina. ¿Crees que eso no han hecho con otros congresistas?”, expresó la congresista.

Tras ello, una ola de críticas le llegaron al periodista por dejar que el clima en el set se volviera tenso, pues Hudtwalcker alzó la voz en más de una oportunidad para referirse a Bazán.

Sin embargo, otro grupo de usuarios se burlaron de las quejas de Sigrid Bazán, comparándola con Brunella Horna, quien años atrás se quejó en televisión nacional porque la ‘criticaban’ demasiadao por su anterior relación con Renzo Costa.

“Nadie me entiende, todo el mundo trata de criticarme, todo el mundo me critica. En todos los canales, me critican, me critican”, expresó entre lágrimas Brunella Horna en “Bienvenida la tarde” .