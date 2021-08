Indignada. Así se mostró Milena Zárate , luego de que un usuario en Instagram le ‘vaticinará’ que ella no será la ganadora de “Reinas del show” , sino la modelo venezolana Korina Rivadeneira .

“Deberías ganar Milena, pero la favorita es Korina y eso lo saben todos”, le escribió un internauta como respuesta a una de sus historias.

Tras ello, la cantante colombiana no se quedó callada y respondió con todo a través de una extensa publicación en dicha red social.

“Les pido tranquilidad!! Yo estoy dentro!! Y no hay favorita; este sábado en la final todas saldrán a ganar”, detalló en un inició la concursante de “Reinas del show”.

“Yo me enfoco en mi y me concentro en mi. Lamento todo lo que ha pasado en los últimos días!!! Pero solo puedo decirles que mi experiencia es diferente; no puedo justificar los actos de nadie , cada quien es responsable de sus decisiones”, acotó en referencia a la renuncia de Allison Pastor al programa de Gisela Valcárcel .

Por último, Milena Zárate le pidió paciencia a los televidentes y prometió que daría lo mejor de ella para ganar la gran final de “Reinas del show”. “Y eso es mi mejor regalo ustedes serán mis mayores jurados”.