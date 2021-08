Este jueves 19 de agosto, Milena Zárate hizo una importante revelación sobre su vida personal. La cantante colombiana se desfogó y contó una etapa muy dura de su vida en una trasmisión en vivo en Facebook.

Durante una entrevista con ‘Reinas del show’, la expareja de Edwin Sierra abrió su corazón y reveló que cuando apenas tenía 15 años perdió a su primer bebé.

“Yo siempre he dicho que mi hija es un milagro…no sé si muchos lo saben, pero cuando yo tenía 15 años perdí un bebito de 8 meses de nacido y fue una cosa que me marcó horrible. Cuando él nació, él muere a los 8 meses y yo me peleé con Dios”, declaró en un inicio.

Más adelante, se animó a contar una parte muy reservada de su vida.

“Cuando yo quedé embarazada tuve muchos sentimientos y siempre me preparé para cuando mi hija se fuera, pensé que moriría… yo todo el tiempo la tocaba, le ponía la mano para ver si respiraba. El día que cumplió los 8 meses yo no podía dormir, pero creo que a partir de ahí me curó. Nunca más soñé con los niños que se morían”, añadió.

Como se recuerda, Milena Zárate se encuentra en sentencia junto a Carla Rueda en ‘Reinas del show’. La colombiana bailó al ritmo de un mix de Gloria Estefan durante la llamada noche de vedettes, pero fue sentenciada luego de participar en el reto de salsa contra Gabriela Herrera.

