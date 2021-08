Milena Zárate no se encuentra pasando por un buen momento tras anunciar hace pocos días que terminó su relación con Augusto Barrera. Y es que esta vez apareció una joven llamada Sofía que asegura que el futbolista intentó tener más que una amistad con ella.

La mujer apareció en el programa “Amor y Fuego”, donde compartió varios audios y mensajes que mantuvo con ‘Tito’ Barrera, lo cual comprobaba completamente su versión.

“Siempre quería que pase algo. No sé que se refiere lo que hemos vivido juntos. Yo lo consideraba un amigo, ya con esto último que pasó... Como que estaba soltero y ya quería hacerla con todas”, dijo bastante molesta.

Sin embargo, lo que más sorprendió, fue que Sofía aseguró que el futbolista le llegó a hablar mal de Milena Zárate cuando terminó su relación.

“Yo no iba a salir con él en el afán que quería, él quería otra cosa conmigo que no iba a pasar (...) Me hablaba mal de ella . A mí me dijo que no pensaba regresar con ella y le molestaba hacer show”, agregó.

