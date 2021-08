La colombiana Milena Zárate se volvió a quebrar al hablar sobre el fin de su relación con el futbolista Augusto Barrera en ‘Reinas del Show’.

La artista y también expareja de Edwin Sierra, se mostró decepcionada y apenada al ver que el deportista la cambio tan rápido por otra mujer.

“Es un fracaso más, así lo veo yo... La verdad la semana pasado todo se dio por un tema de celos, y yo pensé que él que podría recapacitar, pero resulta que dio un giro totalmente diferente, me quedó con lo vivido y con las cosas bonitas”, indicó Milena en un inicio.

“Por un hombre no se llora, por un hombre no se acaba la vida, yo no creo en los finales felices pero sí en los nuevos comienzos y este es un nuevo comienzo para mí”, añadió.

Como se recuerda, la colombiana lloró desconsoladamente al ver a su pelotero muy contento y cariñoso con la bailarina Yuleisy Hurtado.

Fotos y Video: (América TV | Instagram/@elgranshowperu)

