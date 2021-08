¡Fuerte y claro! Milena Zárate decidió declarar en exclusiva para las cámaras de “Amor y Fuego”, donde se refirió al reciente video entre su expareja, Augusto Barrera, y la bailarina Yuleisy Hurtado, quien estarían en “saliditas”.

“Vi ese video ayer. No sé a qué se debe que lo haga ahorita, a quién quiere beneficiar, pero no quiero saber nada de él, así de fácil. No sé si ha sido antes o después, no me interesa, y solo puedo decirte que no quiero saber nada de él”, comenzó diciendo la cantante.

Asimismo, la integrante de ‘Reinas del Show’ aseguró que no quiere darle importancia a estas imágenes, pues el futbolista forma parte de su pasado y ya le demostró ‘su verdadera cara’.

“No sé en qué relación estaba él y en la que estaba yo. Me sorprende la facilidad que tiene de voltear la página. Que hagan ellos lo que quieran, me tiene sin cuidado. Ya he estado en muchos circos, siempre los monos se me quieren colgar. Es un tema que a mi sí me afecta”, expresó con la voz entrecortada.

Por otra parte, Yuleisy Hurtado dejó abierta la posibilidad de que haya pasado algo con ‘Tito’ Barrera, pues es su amigo desde hace varios años.

“La verdad ahora que me lo mencionas, él últimamente me ha estado hablando mucho más seguido y me ha invitado a salir. Él siempre me ha pretendido. Ella (Milena) puede decir lo que quiera, pero al final yo lo conozco más de cuatro años. Si hubiera pasado algo tampoco te lo diría”, comentó.

