Digna siempre. Así se mostró Milena Zárate al confirmar que no retomará su relación amorosa con el futbolista Augusto ‘Tito’ Barrera . Según la colombiana, el ‘pelotero’ no le gustaba que bailara con un hombre con fama de mujeriego en “Reinas del show” .

Al respecto, la ‘colocha’ aseguró estar concentrada en sus ensayos para ganar el programa de Gisela Valcárcel , por lo que los temas amorosos pasaron a segundo plano.

“No voy a decir que no me afecta, pero ahora estoy muy concentrada en mis ensayos, mi cabeza está en la competencia, no tengo tiempo para más”, explicó en un inicio Milena.

“Yo no me muero por un hombre, y después de lo que se ha dicho, para mí, él ya no existe”, remarcó la cantante colombiana muy segura de sí misma.

Por último, confesó estar enfocada en eliminar a una de las más fuertes de la competencia, según ella: Korina Rivadeneira .

“Creo que quien debió estar en sentencia es Jazmín, no Leslie, pues el desenvolvimiento de Leslie ha sido mejor gala a gala”, precisó.

