Korina Rivadeneira perdió en “Reinas del show” cuando se enfrentó a Isabel Acevedo en un duelo al ritmo de salsa, fue enviada a sentencia y ahora peligra su continuidad en el programa.

Sobre la decisión de sus compañeras, la esposa de Mario Hart señaló que se sintió traicionada porque ella les había pedido que no la elijan porque no había ensayado bien el ritmo.

“Yo les dije eso y después votaron por mí, que cólera me dio. Me traicionaron de todas maneras, fue una traición... De hecho, la única buena onda que me hizo caso fue Paula, las otras no. Lo que les dije fue: ‘No estoy preparada porque no he ensayado casi nada esa salsa, va a ser un desastre, por favor no voten por mí’, expresó.

“Pero igual, tampoco estoy muy de acuerdo con el resultado, yo creo que mi salsa fue mejor que la de ‘Chabelita’ (Isabel Acevedo). Yo voy a hacer todo lo posible por no irme, voy a dar un show espectacular”, añadió Korina Rivadeneira.

Como se recuerda, tras perder de forma unánime contra Isabel Acevedo, Korina Rivadeneira cayó en sentencia y ahora tendrá que enfrentarse a Leslie Moscoso por su permanencia en el programa “Reinas del show”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Korina Rivadeneira y Leslie Moscoso cayeron en sentencia