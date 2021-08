¡Fuerte y claro! Milena Zárate tiene en claras sus prioridades y no dudó en pronunciarse sobre su reciente e inesperada ruptura con el futbolista Augusto Barrera, quien al parecer se habría puesto bastante celoso por sus distintas presentaciones en “Reinas del Show”.

“Es una persona importante y ha significado mucho en mi vida, pero no es la primera vez (de sus celos), ya ha venido pasando y he tratado de entenderlo por ser mi pareja”, comenzó diciendo la cantante colombiana.

Y es que la artista extranjera mencionó que los problemas de inseguridad con el jugador comenzaron cuando ella ingresó al reality de baile. En ese sentido, Milena aseguró que no truncará sus sueños por ninguna pareja.

“Desde que entré al reality surgió el primer problema porque él quería que mi bailarín sea gay o el más feo del mundo. Yo no voy a dejar mis sueños por una persona, una pareja debe de apoyarte”, agregó.

“Si fuese al revés y me hubiera dicho tengo un contrato para jugar en China, pues lo felicito y veríamos la forma de vernos, pero no lo truncaría. Me duele porque no soy de palo. No estoy dispuesta a dejar mis sueños y mi carrera por un hombre, a él los celos lo consumen”, finalizó diciendo a Trome.

