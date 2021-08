La actriz y cantante Milena Zárate habló sobre su exrelación sentimental con su expareja Augusto Barrera y descartó que en la misma hay habido infidelidad o agresión física.

Milena Zárate defendió lo que tuvo con Augusto Barrera y reconoció que siempre van haber celos, aunque no al punto de agredirse de manera física.

“El fin de mi relación no ha sido por una cuestión de sufrimiento o de infidelidad o de alguna agresión. Celos siempre van haber y supongo que lo sabes Melissa, tú que estas casada. Pero no al punto de llegar a una agresión, al faltarse el respeto físicamente”, respondió en “América Hoy”.

Además, dijo que su exrelación no fue tóxica. “Yo considero que mi relación no ha sido una relación tóxica. Considero que de todas maneras va haber discrepancias en las parejas porque no somos iguales, porque no tenemos la misma mentalidad. Somos dos mundos distintos que tratamos de acomodarnos..”.

Sumamente destrozada, Milena Zárate agregó: “Más de celos, yo le pudo llamar inseguridad. No lo avalo por eso nosotros estamos (separados), hay me duele”.

