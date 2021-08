Milena Zárate sorprendió a propios y extraños al revelar el fin de su relación con el futbolista Augusto Barrera. Según la colombiana, el deportista tenía muchos celos de su bailarín en ‘Reinas del Show’, Oreykel Hidalgo y ese habría sido la razón de la ruptura.

Durante la última emisión de ‘Amor y Fuego’, ‘Peluchín’ y Gigi Mitre se comunicaron con el futbolista donde confirmó que él fue quién terminó la relación, pero descartó que Milena le haya sido infiel.

“Siempre en una relación habrá celos. Milena es una persona muy linda y encantadora, quizás yo un poco he tratado de controlar mis celos... El tema de los celos con el chico (Oreykel) han sido un plus en realidad porque nos hemos dado cuenta que no íbamos bien. No había una comunicación y tomé la decisión. Yo tengo problemas en el trabajo y preferí que ella se concentre en sus cosas”,

Tito Barrera también señalo que ahora está enfocado en sus entrenamientos y su trabajo como deportista, pero no pierde la esperanza de volver con Milena más adelante.

“Ahorita estoy enfocado en mis cosa como el entrenamiento, mi trabajo... Es lo que me tiene un poco preocupado porque las cosas no están muy bien y solamente estoy pensando en eso”, añadió.

“No cierra posibilidad de volver con Milena, es una persona que yo amo mucho, pero quiero que se concentre en su trabajo”, sentenció.

