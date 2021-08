Milena Zárate se mostró muy decepcionada y apenada tras ver a su expareja Augusto Barrera muy contento con las bailarina Yuleisy Hurtado.

La integrante de ‘Reinas del Show’ evidentemente emocionada y con los ojos llorosos conversó con el programa ‘Amor y Fuego’ donde señalo que ya no quiere saber más de su pelotero.

“No sé a que se deba que lo haga ahorita, no sé a quién quiere beneficiar o qué es lo que quieren hacer. No quiero saber nada de él, así de fácil”, indicó Milena con la voz entrecortada.

“No sé en qué relación estaba él y en la que estaba yo. Me sorprende la facilidad que tiene de voltear la página. Que hagan ellos lo que quieran, me tiene sin cuidado. Ya he estado en muchos circos, siempre los monos se me quieren colgar. Es un tema que a mi sí me afecta”, añadió muy afectada.

Vale mencionar que Milena Zárate anunció su separación con el jugador ‘Tito’ Barrera el pasado sábado en el reality de baile de Gisela Valcárcel. La ‘colocha’ le echó la culpa de su rompimiento sentimental a su bailarín Oreykel Hidalgo.

