Rosángela Espinoza sigue presumiendo su lujoso viaje a Dubai, ciudad de los Emiratos Árabe Unidos, del cual se desconoce cómo lo financia. La exchica reality aprovechó para compartir sus experiencias con un mensaje que fue duramente criticados por los usuarios.

Como era de esperarse, la popular ‘Rous’ se echó flores a sí misma, resaltando su esfuerzo por viajar sola a un país tan caro y lejano.

“Ya cumplí un mes sin querer queriendo en Dubai y es la primera vez en mi vida que estoy fuera de mi país por mucho tiempo aunque no lo parezca. Viajé sola y estoy conociendo nuevos amigos de cualquier parte del mundo y también practicando mi inglés. Me siento agradecida con la vida y siempre comprometida en seguir mejorando cada aspecto de mi vida bonita”, escribió

Los usuarios no creyeron en sus palabras y le recordaron que ella misma mencionó que un ‘amigo’ le había regalados las carísimas entradas para los partidos del Mundial de Fútbol en Qatar, a fines de 2022.

“Tampoco tampoco, creo q debes ser más sincera, ¿por qué no nos dices el nombre de quien te da obsequios? porque tú misma mencionaste que te regala cosas”

“Amor, pero esa frase no va contigo, si tú tienes quién te patrocine todo y ni si quiera trabajas ni ejerces tu carrera”

“Cualquiera toma sola un vuelo pagado por otro... No veo ningún logro en tu travesía auspiciada. Disfruta... No des mensajes , no seas ejemplo”.

“Enseñarle a la juventud actual que conseguir un hombre que pague los caprichos de una, no es un mérito”.

“Si fuera con su dinero se goza más, pero no es con su dinero sino el de su “auspiciador”, tan buena gente que le paga todo”

Qué respondió Rosángela ante las críticas

Rosángela Espinoza estalló por los comentarios y hasta respondió a la usuaria que le recomendó que no se ponga de ejemplo.

“Entonces como mujeres que somos, ¿no podemos pagarnos un viaje? Vivimos en un país tan machista. Si un hombre viaja solo a Dubai ahí no dicen nada. Sí soy un ejemplo por todo lo pasé y sigo pasando. Estoy aquí disfrutando lo que tengo porque me lo merezco y merezco mucho más, lo afirmo. Por último la vida me premia por ser agradecida”.

