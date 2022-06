La influencer Andrea San Martín está nuevamente en el ojo de la tormenta luego que Juan Víctor Sánchez la acusó de ocasionar el despido de una profesora del nido de su hija debido a que envió una foto de la niña a su papá.

Este escándalo ha coincidido con el primer aniversario de Sebastián Lizarzaburu y Andrea San Martín, quienes compartieron una foto de la cena que realizaron para celebrar que, por primera vez, por fin cumplieron un año como pareja.

Mientras que Andrea San Martín limitó los comentarios en su publicación y eliminó varias críticas, quedando solo mensajes de felicitaciones, en el post de Sebastián Lizarzaburu se pueden leer duros comentarios contra la ‘ojiverde’.

“Tu sabes el dolor que viviste‚ cómo permitir que ella haga los mismo, los problemas de grandes son aparte, los niños no tienen culpa de nada”, “Que todo sea felicidad, tenla de amiga porque de enemiga ya sabes” y “Qué miedo, bueno ya la conoces, cuidado que después te va a querer destruir… ya sabes todo lo q sigue”, son algunos de los comentarios que recibieron más likes.

Foto: captura @sebaslizar

Otros usuarios aprovecharon para recordar que Sebastián Lizarzaburu pasó por la misma situación de Juan Víctor: “Sebastián nunca hablas de amor hacia ella... o es que estás con ella solo por tu hija y no quieres separarte nunca más de tu princesa??”, “ay Sebas, no quiero pensar que cuando termines vas a decir todo lo que no dijiste” y “Lindos pero si tú eres bien hombre apoya en sus ideas a tu pareja para que su hijita vuelva con su papito. Tú pasaste por lo mismo”, fueron otros comentarios que fueron apoyados por los cibernautas.

Foto: captura @sebaslizar

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Shakira y Piqué se habrían separado

Prensa española anuncia que Gerard Piqué fue infiel a Shakira.