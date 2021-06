¡No la quieren! Desde hace unas semanas, Daniela Darcourt se ha convertido en una de las coaches del programa “La Voz Perú” junto con los cantantes Mike Bahía, Eva Ayllon y Guillermo Dávila. Sin embargo su participación no ha sido del agrado de muchos seguidores del programa y ha sido víctima de duras críticas en redes sociales.

A través de Facebook, varios internautas han manifestado su incomodidad con la interprete de “Probablemente” por cantar o hablar mientras el concursante está en pleno show.

Debido a esto, varios de usuarios le han pedido a la salsera que deje de interrumpir a los participantes pues no deja escuchar las audiciones.

“Daniela, no necesitas exagerar como jurado en La Voz, más humildad”, “Cuando la conocí en Son tentación era muy creída, espero que no se le suba los humos más”, “Daniela por favor deja de cantar cuando cantan los participantes, que no se escucha la voz de ellos, sino más la tuya please”, “Daniela, por favor, deja de cantar cuando los participantes cantan, solo se escucha tu voz”, “Te adoramos, eres mejor en salsa, pero por favor no cantes, no interrumpas a las participantes, déjalas que canten ellas. Te queremos”, “Todos sabemos que tienes una de las mejores voces de salsa, no necesitas opacar al concursante”, fueron algunos de los comentarios que escribieron en redes sociales.

Hasta el momento, Daniela Darcourt no se ha pronunciado sobre las críticas que viene recibiendo por su performance como “coach” en el reality de canto de Latina TV.

