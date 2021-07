Usuarios tildan de “cobarde” a Beto Ortiz EN VIVO y él responde’: “A mí qué me importa”

Durante una entrevista en vivo con un medio independiente, el controversial periodista Beto Ortiz recibió un mar de insultos cuando se encontraba criticando a los ciudadanos peruanos por haber votado por el electo presidente del Perú, Pedro Castillo .

“Somos un pueblo con una edad mental de siete años, nuestro coeficiente intelectual está en desarrollo. Hay que enseñarles (a los peruanos) que el cuchillo corta, que se corten”, explicaba el presentador de “Beto a saber”.

Sin embargo, el conductor del espacio periodístico se dio cuenta de la gran cantidad de comentarios que llegaban en contra de la figura de Willax, los cuales lo acusaban de “cobarde” por haber viajado a México .

“Te están llamando de todo: ‘cobarde’, ‘correlón’ así como tú se lo dijiste Guzmán. Te están diciendo de todo”, le hizo saber Joe Poma.

Ante ello, Ortiz empezó a reír y, en lugar de amilanarse, respondió de manera sarcástica los malos comentarios en su contra.

“Qué depresión que la gente diga cosas malas de mí. Voy a deprimirme horriblemente. Me afecta mucho, me deprimo. Voy a llorar de las cuadras que me separan del cajero automático”, replicó entre risas.

“A mí qué me importa lo que la gente diga. Me ‘vale madre’. Pueden seguir diciendo, tuiteando. Me da igual, me da lo mismo. Ojos que no ven, corazón que no siente”, añadió.





