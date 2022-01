Días atrás, la conductora Valeria Piazza reveló que dio positivo a COVID-19 tras presentar varios síntomas que la obligaron a realizarse la prueba de descarte.

La modelo estuvo ausente de las redes sociales durante estos días, pero hoy, 26 de enero de 2022, Valeria Piazza reapareció en Instagram, donde respondió los mensajes de sus seguidores.

“Muchas gracias, hoy estoy mucho mejor, espero poder volver prontito”, respondió Valeria Piazza a una seguidora que le deseó que se recupere. “Que linda!! Yo también los extraño full, hoy me siento mejor Apenas recupere mi voz me conecto con ustedes”, dijo a otra usuaria.

Por su parte, el novio de Valeria Piazza, Pierre Cateriano, contó que la exMiss Perú continúa enferma: “Hoy me he quedado en casa porque Vale está enferma y no puede hacerse su comida y eso. Cuando estamos enfermos además de tomar lo que el doctor nos indique y el reposo es súper importante alimentarnos bien”.

“Muchas veces cuando enfermamos nos da flojera cocinar y comemos cosas rápidas para salir del paso. Lo que diga el doc + comida + agua + reposo = recuperación rapidita”, escribió el novio de Valeria Piazza.

Foto: Instagram @pierre_c_m





VIDEO RECOMENDADO

Tula Rodríguez sufre descuido al imitar a Fiorella Cayo

TE PUEDE INTERESAR