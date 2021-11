La conductora de televisión, Valeria Piazza, compartió a través de su cuenta de Instagram la foto de uno de los tantos modelos de vestidos de novia que le gusta para lucir en su boda.

Valeria Piazza compartió en sus redes sociales la fotografía del vestido y dijo que no hay día en que piense sobre el modelo que desea lucir en ese día tan esperado para ella y su pareja.

Fue una de sus seguidoras quien le preguntó sobre el vestido de novia y la conductora de “América Espectáculos” respondió:

“Todos los días me duermo viendo vestidos. Si ven por ahí algún diseño que creen que me pueda quedar bien, me lo mandan ya?”, escribió la exMiss Perú.

Hace poco, en diálogo con el programa “Estás en todas”, la exMiss Perú recordó cómo su novio, Pierre Cateriano, le pidió la mano: “Fue hace años, fue en un viaje que hicimos a Nueva Zelanda y también me agarró por sorpresa”.

La conductora de América Espectáculos y su pareja ya tienen fecha para su boda, será en noviembre del 2022: “Ya cuando pusimos fecha, que es el próximo año, ya lo comencé a usar (el anillo)”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Gianella Marquina más enamorada que nunca de su nuevo novio: compare romántico momento

TE PUEDE INTERESAR