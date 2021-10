La modelo Valeria Piazza reveló más detalles del nacimiento de Almudena Da Silva Yturbe, la hija de Ivana Yturbe y el futbolista Beto da Silva.

Durante el programa América Espectáculos, Valeria Piazza se mostró muy feliz por el nacimiento de su sobrina: “Cuando me enteré que ya había nacido Almudena casi me muero, quería ir a la clínica pero tú sabes que no permiten las visitas todavía. Entonces, estoy esperando que hoy día llegue a su casa para poder ir a conocerla, estoy tan feliz que no tienen idea”.

Según la conductora, el parto salió bien y madre e hija se encuentra en excelente estado de salud: “Se adelantó un poquito, rebelde como la mamá. Pero todo bien, ya hablé con ellos, de verdad que ha sido un éxito”.

Asimismo, Valeria Piazza reveló que la pequeña Almudena es muy parecida a su mamá: “Les cuento, se parece a Ivana bastante. Sí, Beto estaba contentísimo, salió igualita a la mamá. Preciosa, preciosa”.

La exMiss Perú también dedicó un mensaje a su amiga y a su esposo: “Ustedes saben que los queremos muchísimo y ya muy prontito voy a conocer a mi querida Almudena”.

Sin embargo, recordó que ella no será la madrina de la bebé: “Yo no voy a ser la madrina, yo estoy molesta por eso. Va a ser la mejor amiga de Iva de toda la vida, del colegio, pero bueno, yo también voy a estar ahí presente como si fuera la madrina, yo me pongo el título sola”.

