La modelo Valeria Piazza anunció que ya tiene fecha para su matrimonio con su pareja, Pierre Cateriano. La boda será planificada por Carlos Andrés Luna, el mismo que organizó la boda de Magaly Medina y Alfredo Zambrano.

“Ya tenemos fecha”, señaló Valeria Piazza en su cuenta de Instagram. Por su parte, su novio se mostró emocionado al saber que pronto llegarán al altar luego de más de 10 años de relación.

“Después de más de una década juntos y unos años de convivencia le pusimos fecha. La pedida fue hace años, pero la vida pasa; diferencia de opiniones, una enfermedad que nos agarró por sorpresa, luego el mundo se detuvo por la pandemia pero acá estamos, retomando algo que ambos queremos hacer”, se lee en la publicación.

El novio de Valeria Piazza contó en Instagram que la conductora lo convenció para realizar una boda de ensueño: “Somos súper diferentes, ella quiere fiesta, gente, decoraciones, etc. A mi me bastaría con que pueda ir mi abuelita y darle un beso a Vale pero claramente mi novia ganó. Habrá fiesta, tendré que respirar hondo y aguantar mi pánico escénico por un momento; seguro ella se robará las miradas y eso me dará un poco de tranquilidad, no se bien que haré pero se que ella estará feliz y por esa sonrisa puedo hacerlo todo, lo sé”.

Foto: Instagram Valeria Piazza

“Los que me rodean saben que “ya estoy casado”, no creo que ni una sola persona cercana dude de mi compromiso con Valeria. Nuestra relación es como la de cualquiera, momentos lindos y otros no tanto, estamos aprendiendo juntos, no tenemos fórmulas ni secretos pero si tengo algo claro, que mi vida la quiero compartir con ella; lo bueno lo quiero celebrar a su lado y en lo malo espero que esté siempre cerca porque no existe nada que me de más fuerza que un abrazo suyo en silencio”, se lee en la publicación.

Asimismo, Pierre Cateriano hizo la promesa de seguir enamorando a Valeria Piazza después de estar casados: “Ella es libre, yo también. Casados lo seguiremos siendo, yo gozo de su libertad, de su independencia, de verla realizada; me siento orgulloso de saber que una mujer tan increíble y autosuficiente me elija a mi siempre y eso trataré que no cambie. Esa es mi meta de matrimonio, una vez casados seguir siendo novios, seguir esforzándome por engreírla, no olvidar darle su espacio, recordar no darla por sentada, seguir enamorándola, seguir creciendo juntos”.

