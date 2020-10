Valeria Roggero, la sobrina de Jefferson Farfán, rompió su silencio para hablar sobre su romance con el seleccionado Miguel Trauco y su expareja, también de la selección, Yordy Reyna.

En el avance del programa “Magaly TV La firme”, Valeria Roggero afirmó que nunca ha ocultado sus romances de la prensa.

“Jamás me he escondido y al final si yo tengo algo con otra persona, no me voy a esconder tampoco”, dijo la sobrina de la “foquita” sobre su vinculo con Miguel Trauco.

Asimismo, el programa anunció que Valeria Roggero “disparará” contra Yordy Reyna.

“Hubo una encerrona y yo terminé con él por eso”, se le escucha decir sobre el romance que tuvo años atrás con el futbolista.

