La modelo e influencer Valery Revello celebra hoy 11 de agosto sus 28 años de vida y lo hace totalmente agradecida por todo lo que ha aprendido en este tiempo en el cual se casó y se convirtió en madre de una pequeñita que la tiene embelesada.

A la medianoche, Valery Revello fue sorprendida por sus amigas quienes le llevaron globos y un hermoso pastel de cumpleaños. Ellas le cantaron el tradicional Happy birthday y la modelo estuvo siempre acompañada de su pequeña hija, fruto de su matrimonio con el futbolista de la selección peruana, Sergio Peña.

Valery Revello colocó un recordatorio de cumpleaños en su cuenta oficial de Instagram, espacio virtual al cual le han llegado innumerables mensajes por su onomástico, como las de sus grandes amigas, la empresaria culinaria Ale Venturo y la miss Perú Alessia Rovegno.

No solo eso, Valery Revello colocó un mensaje donde agradece a su familia y a su pequeña hija por el amor incondicional que le dan día a día.

“Gracias a la vida por darme el mejor regalo del mundoooo, mi hija, por la que diariamente me lleno de fuerzas y muchísimo amor incondicional. Gracias por la hermosa familia que me rodea día a día, llena de mujeres ejemplares que admiro muchísimo! Gracias a esos amigos que nunca faltan y que son también parte de mi y gracias también a ustedes por siempre estar aquí siguiendo nuestros pasitos míos y de vitto. Los amoooo siempre me hacen los mejores cumples del mundo”, escribió Valery Revello en su cuenta oficial de Instagram, la cual tiene más de 200 mil seguidores.

Sin embargo, Valery Revello se olvidó completamente de su novio, el modelo Diego Rodríguez pues a él no lo mencionó y el exchico reality tampoco la ha saludado por redes sociales ni mucho menos en los comentarios de Instagram.

Incluso a Diego Rodríguez se le vio en otra reunión junto a Mario Irrivarren más no con la modelo, por lo que los rumores de una posible separación entre ambos están cada vez más fuertes.

Como se recuerda, hace unos meses la pareja fue ampayada en una cariñosa situación, por los que días después confirmaron su relación, la cual ahora estaría atravesando un momento complicado.