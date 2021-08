¡Enamoradísima! Así se muestra Vanessa Jerí de su esposo Raúl Gonzáles , con quien mantiene una relación alejada del ojo público. Esta vez, la ‘Chica terremoto’ confesó diversos detalles de su matrimonio con el empresario.

De acuerdo con la actriz que interpreta a Melody en “De vuelta al barrio” , no existen palabras suficientes para describir la calidad de persona que es su esposo y también padre de su único hijo.

“Es un excelente hijo, padre, amigo, pareja, es A1, nos llevamos superbién desde el día uno, respeta mi trabajo y yo el suyo, por eso hicimos clic”, sostuvo la exuberante rubia a Trome.

Además, Jerí aseguró que Raúl no es un hombre celoso al igual que ella. “Nunca me han gustado los celosos y él comparte lo mismo, uno quiere tener una pareja para ser feliz, no para amarrarlo”.

Incluso, la actriz peruana reveló que no tiene problemas si su marido le da ‘me gusta’ a las fotos de sus amigas, ya que no tiene nada de malo ‘reaccionar’ ante una fotografía.

“Me parece lo más hipócrita del mundo no mirar y no darle ‘like’, es algo ilógico, prefiero que mi pareja le dé ‘like’ a que esté mirando detrás de mí, no tiene nada de malo. Claro, hay que saber a qué foto le das un ‘me gusta’”, concluyó la artista nacional al mencionado medio.

