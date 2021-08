¡Una guerra de nunca acabar! Vanessa López utilizó nuevamente sus redes sociales para mostrar su indignación frente a las acciones que estaría tomando su expareja, Carlos ‘Tomate’ Barraza, quien habría pedido oficialmente la reducción de la pensión de alimentos de su hija.

“No puedo creer, pensé que todo esto ya se había terminado, se había calmado, que él ya había sido más consciente, pero veo que no. Es horrible aceptarlo aquí en mi casa cuando viene a ver a mi hija, y cuando das la vuelta, estás en un audiencia metida con abogados, es horrible”, comenzó diciendo mediante sus historias de Instagram.

“Él y yo pagamos este departamento a medias, ¿Cómo pretende reducirme la pensión si lo pagamos a medias? Lo que queda es para Emiliana, ella viste, come, entretiene, donde vaya la llevo”, agregó.

En ese sentido, la modelo también mencionó que si ella no lleva a su pequeña a sus viajes internacionales, es porque el cantante no le brinda el permiso firmado que necesita para sacar a su hija del país.

“No la llevo a Estados Unidos conmigo porque el hombre no me quiere dar permiso para llevármela a pasear. Quiero irme con mis hijos y no me da el permiso. Días antes yo le escribí y le dije: ‘bandera blanca Carlos, llevémonos bien por el bien de Emiliana’, pero parece que a él le gusta esto”, dijo bastante molesta.

“No puedo creer que el abogado haya mencionado que porque yo viajo tanto debo tener tanta plata. ¿O sea, y él no viaja? Yo no le digo sus cosas. A mi me invitan o lo que sea, a él que le importa cómo yo viaje”, finalizó diciendo.

