Allison Pastor, esposa del actor Erick Elera, fue llevada de emergencia a una clínica local debido a que sufrió un fuerte accidente durante los ensayos de ‘Reinas del Show’.

La conductora de televisión Gisela Valcárcel compartió las imágenes donde se ve a Allison tirada en el piso, siendo atendida por los paramédicos. Luego, en otro video, se aprecia a la modelo siendo ingresada a una ambulancia.

Según informó la producción del programa, Pastor tuvo un fuerte dolor en la columna, el cual le impedía moverse.

“Estoy lesionada, estoy mal, tengo una contractura muy fuerte, soy deportista y, sin embargo, jamás había tenido una contractura así. El dolor empezó en la costilla y ahora se extendió por el dorsal ancho. Estoy lastimada y agotada, estoy muy molesta porque no puedo ni moverme”, comentó la participante del reality.

De otro lado, pidió al jurado del programa “que califiquen como deben calificar”.

“Escucho que dicen que me tienen que exigir más por la experiencia, ¿qué experiencia?, quiero recordarle al jurado que yo soy nueva, no soy bailarina profesional. Yo me considero novata, sufro en mis ensayos al igual que todas mis compañeras, no soy bailarina profesional, merezco un puntaje justo por parte del jurado. Y, en todo caso, quien tiene más experiencia aquí es Korina (Rivadeneira) porque ella ya ha estado en esta competencia”, sostuvo.

Cabe indicar que este sábado llegan en sentencia Paula Manzanal y Jazmín Pinedo.

