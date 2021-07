La presentadora Gisela Valcárcel se tomó unos minutos de “Reinas del Show” para responder a Erick Elera, esposo de Allison Pastor. El cantante señaló en sus redes sociales que no le dieron las facilidades a su pareja para su baile de la edición pasada.

Es así que Valcárcel dio un fuerte mensaje al cantante, sobre todo por lo que comentó Pastor en “América Hoy”, donde hasta se quebró por lo que habría vivido en la producción.

“Dejemos como peruanos, como seres humanos, de sentirnos así, dejemos las palabras: ‘pobrecita’, ‘me han humillado’ o ‘soy una víctima’”, comentó.

Valcárcel señaló que el comentario de Elera ha dividido al público y que muchos señalan que habría un favoritismo hacia Korina Rivadeneira. “Hay algunos que elijen el lugar del aplauso y otros prefieren estar en la cancha ganando. Dejemos de dividirnos con palabras tan absurdas y nefastas como ‘es que a mí no me han dado eso’”, sentenció.

La presentadora señaló que no invitaron a Rivadeneira para que gane la temporada. “En este programa no hay favoritismos y se lo digo a Erick Elera. Tú y yo nos conocemos, nos tenemos respeto. El otro día has puesto algo en rus redes que no te hace bien, pero no le hace bien a la gente que te sigue. Nos toca no separar, estamos para eso y eso fue lo que le dije a Allison (cuando la llame para el programa), ‘quiero que la gente se una’”, añadió.

Finalmente Valcárcel pidió disculpas por lo sucedido y recalcó que no tiene favoritos desde que inició el proyecto de “El Artista del Año” y más.

