La excandidata al Congreso Vanessa Terkes anunció que ya firmó el divorcio de George Forsyth. En diálogo con el programa “Amor y fuego”, la actriz indicó que hace tiempo se siente soltera.

“¿Y la otra parte también ya firmó?”, le preguntaron a Vanessa Terkes. “Claro, una se tiene que asegurar de todo mamacita, qué pasa”, fue la respuesta de la actriz.

“Hace rato me siento recontra soltera”, indicó Vanessa Terkes sobre su divorcio del exalcalde de La Victoria.

Estas no fueron las únicas declaraciones de Vanessa Terkes. En su cuenta de Instagram, la actriz se mostró muy feliz por el divorcio.

“¿Tú qué crees? ¿Tú crees que estaría tan feliz aquí si no fuera así? ¡Ya lo firmé! Ya, ya debe estar a días, yo ya me siento recontra soltera, hace tiempo”, expresó la excandidata al Congreso.

Vanessa Terkes también dejó entrever que no estaría soltera: “No, nunca sola”.

La actriz aprovechó para aconsejar a sus seguidores que están sufriendo por amor: “Que todo pasa y que no te vas a morir si no estás con esa persona. Al contrario, después siempre viene lo mejor, así que no sufran, por favor”.

“Y acércate a Dios él te enseñará el camino”, concluyó.

Fuente: Willax Televisión | Instagram Vanessa Terkes | Instagram George Forsyth

