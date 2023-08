Vanessa Terkes fue la invitada especial en el programa “Café con la Chevez”, donde se animó a revelar los motivos por los cuales no se lleva actualmente con Tilsa Lozano, luego de una pelea pública que tuvieron en el reality ‘Titanes’ que se emitió por la señal de Latina TV.

Como se recuerda, ambas dejaron en evidencia que no mantenían una buena relación ante cámaras y, tras el fin del espacio de competencia, la actriz peruana reveló que la exvegandora se habría molestado con ella por una llamada que recibió de Juan Manuel Vargas, la misma que fue revelada por Roberto Martínez en “El Valor de la Verdad”.

“Un día antes de que yo estrenara programa (En Latina), Roberto (Martínez) sale en ‘El Valor de la Verdad’ y cuenta una llamada telefónica que me hace el ‘Loco’ (Juan Manuel Vargas), hablamos de temas sociales, y Roberto sintió una cosa distinta a la que pude percibir yo, cuenta eso en el programa. Al otro día, la otra (Tilsa Lozano) no sé por qué, que no era su esposa ni nada por el estilo, y él no estaba haciendo nada malo, me puso la cruz”, comenzó diciendo.

Por último, Vanessa comentó que nunca entendió la posición que tuvo Tilsa Lozano con ella, pues su romance nunca fue público.

“La verdad yo nunca me he peleado con ella, tienes que saber con quién. Nunca le he respondido ni me he puesto de boca a boca cuando ella ha hablado de mí, prefiero evitarla (...) Yo sé que no me tiene simpatía para nada. Me han dicho que le responda, pero no, para qué”, finalizó diciendo.

