Vanessa Terkes da anuncio que cambiará su vida tras denuncia contra George Forsyth │ VÍDEO

Vanessa Terkes no solo apareció durante una entrevista grabada en el programa de Milagros Leiva, también decidió presentarse en vivo en el programa 'En boca de todos' para realizar un anuncio que cambiará su vida desde el día de hoy.

La actriz peruana aseguró que no hablará más de su aún esposo George Forsyth y menos aún de la denuncia que realizó en su contra por violencia psicológica. "No quiero tocar más este tema porque ya se tocó donde debía tocarse, porque creo que es un tema delicado", dijo primero.

"Muchos amigos que me han dicho que me tengo que levantar luego que yo muchas veces les he dicho lo mismo en algún momento. Ahora, yo quiero paz, quiero estar tranquila, quiero planear mi futuro, quiero separar mi trabajo de mi vida personal. A mí esto no me suma, es más tengo marcas que han querido retirarse", asegurando que se enfocará solo en su futuro profesional.

Vanessa Terkes dejará en manos de la justicia su denuncia, mientras que ella solo se concentrará en lo laboral y no tocará más el tema del alcalde de La Victoria. "No quiero seguir hablando de esto en televisión. He aceptado venir porque quiero marcar un nuevo inicio. Quiero mostrar una Vanessa trabajadora, superarme, fuerte, puede haber malos momentos, pero los malos momentos pasan y uno aprende de ellos", sentenció.