Vanessa Terkes está orgullosa de su hija Sujetka Val Terkes, quien la semana pasada se casó en Nueva York (Estados Unidos) con Ariana Pestana, y lo ha vuelto a demostrar con un mensaje que compartió en su cuenta de Instagram.

La actriz usó sus Stories para compartir dos videos en los que muestra un extracto de la película “The Imitation Game”, en la que Benedict Cumberbatch interpreta al matemático Alan Turing, quien es considerado como el padre de la informática moderna y que fue condenado cuando se reveló que era gay.

”¿Qué importan los gustos y preferencias diferentes si no es para decir que los cerebros funcionan diferente, y que pensamos diferente? Y si podemos decir eso de nosotros ¿por qué no cerebros hechos de cobre, alambre, acero”, se escucha decir al actor al exponer la razón por la que no se debería juzgar a las personas de la comunidad LGTBIQ.

Fue junto a esta publicación que la protagonista de la recordada telenovela “La Tayson, corazón rebelde” etiquetó a su hija y escribió mensajes cortos en los que señaló: “¡Qué viva el amor!”, “Te amo, Sujetka. Eres mi vida entera”, “My Little queen…vuela”.

Vanessa Terkes publica historias en apoyo a su hija

Fue la propia Sujetka Val Terkes quien dio a conocer que se había casado con Ariana Pestana a través de su cuenta de Instagram, donde compartió varias fotografías de este importante día, junto a las que escribió un breve mensaje: ”Demasiado feliz y agradecida”.

