Tarde o temprano todo se sabe. Vania Bludau no pudo guardar más silencio y decidió confesar todo acerca de su ruptura con Mario Irivarren, afirmando que nunca volvería con él, aparentemente todo fue culpa de él.

Cansada de rumores, Vania soltó este misil en su Instagram: “Me encantaría que tengan el 1% de conocimiento de lo que pasó y el porqué que me llevó a tomar la decisión de terminar con esa relación. ¡Sí! Me llevó a tomar la decisión porque no fue de mutuo acuerdo”.

La morena no se presta a chismes, por ello negó la posibilidad de contar su verdad en algún programa de espectáculos, sin importar lo que ofrezcan: “Tema aparte que yo no pretendo estar presentándome en programas para que me pregunten porque me conozco y no puedo mentir ni inventar para quedar bien ante el público, soy como soy y muchos de ustedes lo saben. Humana al 1000%”.

