Se siente acorralada. La modelo cubana tuvo una entrevista para un conocido diario peruano, donde confesó que Miguel Trauco no es el único futbolista que intentaba enamorarla, pero ella no cree en nadie y los bloquea.

Dalia Durán no quiso revelar los nombres de los futbolistas que estarían tirando maicito: “Me escriben, me dicen cosas, de inmediato los bloqueo. No quiero saber nada con ellos ni con nadie”, además cuando le pidieron pistas para descubrirlos, ella evitó dar detalles y confía en que no le escriban más.

Recientemente la ampayaron bailando en una discoteca e insinuaron un posible romance con su acompañante, esto la tendría molesta a la cubana: “Es abrumador, me siento acorralada, que no puedo tener amigos, porque de inmediato me vinculan con la persona que me ven”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Aldo Miyashiro sobre Óscar del Portal

Aldo Miyashiro sobre Óscar del Portal https://www.americatv.com.pe/