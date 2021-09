Las exparejas de Christian Domínguez, Vania Bludau e Isabel Acevedo, se conocieron por primera vez y lo hicieron en la pista de baile de “Reinas del Show”.

Primero ingresó a la pista de baile Isabel Acevedo y luego Vania Bludau, quienes tuvieron que competir para saber quién entraba en competencia y quién se iba a “zona de fuego”.

Tras ingresar a la pista de baile, Vania Bludau no tuvo reparos en saludarla y decir que hasta ese momento no la conocía. “No, pero es amiga de amigos (...) ¿Puedo acercarme?, luego le doy un abrazo”.

Luego, Vania Bludau tomó la palabra para hablar sobre Christian Domínguez, dejando en claro que él es un ex pasado.

“El señor Christian Domínguez es mi taratatara ex..no es mi ex, ni mi actual es mi tatara ex. Es mi ex, ex.

Por su parte, Gisela Valcárcel le envió un mensaje al cumbiambero. “Christian yo te dije que te iba a respetar, yo no te mencioné”.

TE PUEDE INTERESAR