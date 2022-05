El programa ‘Amor y Fuego’ difundió los escandalosos mensajes que se enviaban Mario Irivarren y Vania Bludau durante las absurdas peleas que tuvieron en los últimos meses de relación sentimental.

Rodrigo González fue el encargado de leer los chats que le envió el exchico reality y relató lo que pasó después de una discusión en una discoteca del sur.

¿Qué había pasado con Mario y Vania? Resulta que Mario botó el contenido de una botella de tequila al notar que la modelo había tomado de más.

“Lo que quedaba del tequila lo tiró por el caño y le dijo a Vania ‘¡vamos!’”, comenzó relatando el popular ‘Peluchín’. Vania se había indignado tanto por lo que hizo Mario, que se separó de él y se perdió entre los asistentes del local.

Chat de Mario Irivarren y Vania Bludau tras pelea en discoteca

De acuerdo a lo que leyó, la conversación se desarrolló así:

Mario: Vamos, ¿dónde estás?

Vania: No me jo*** ahórrate tu mier** yo no te prohíbo tomar. Eres un tarado cuando estás con tus malandros amigos

M: ¿Dónde estás? Estoy arriba buscándote

V: ¿y a ti que miércoles te importa? quédate con tu gente malandra

M: si no te encuentro me quedo

V: s iempre soy una X, quédate con tu gente (...) Me quitas el trago, me tratas como una coju** Quieres hacer ver como que tú mandas, si no te diste cuenta de mi allí, menos ahora

M: No nos vamos a ir sin ti

V: No me valoras ni mierd** Todos se dan cuenta de cómo eres conmigo. Tanta mujer para una mierd**

(...)

V: te crees muy chévere quitándome el trago, ¿bacán eres no?

M: lo hice por tu bien

V: Lo hiciste porque tú quieres demostrar que ‘Yo soy Mario y yo mando’

M: te quité el tequila porque ya habías tomado de más

Vania Bludau y sus pelea en discoteca con Mario Irivarren

