¡Se encienden las alarmas! Rodrigo González sorprendió a propios y extraños al revelar EN VIVO algunas conversaciones pasadas entre Vania Bludau y Mario Irivarren. Y es que el presentador puso en evidencia un episodio aparentemente homofóbico de la exchica reality con su entonces pareja.

“El colmo... Estás en tu casa de playa, estás con tu novia y de pronto recibes un mensaje de un amigo que es gay para que bajes a jugar vóley, y luego te escriben esto por mensaje”, comenzó diciendo el presentador.

V: Oye, en vez de irte con el tío cabr..., anda compra agua. Cómo vas corriendo, a mi me mandas a comprar sola

M: ¿Vania en serio? Bájale un cambio

V: Si Mario, en serio. Él te dice vamos y yo tengo que verte ahí sentada mientras coordinas con el cabr... Te encanta esa vaina. Más hombres...

M: ¿Qué te pasa? Estás enferma. Estoy yendo a jugar vóley. ¿Por qué malogras los fines de semana?

V: Si quieres vete a correr, pero ¿por qué con él? No me gusta que pares con cabr... y que te pulsean. O sea, yo no paro con hombres, ni con lecas que me quieren levantar

M: ¿Tú crees que a mi me importaría que pares con una lesbiana? ¿Qué clase de ridiculez es esa?

V: Que cagad... de pareja siempre, nada te importa nunca. Enferma no, y no es celos de él ni nada, es tu cerebro el de siempre

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO